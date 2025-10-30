Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Heimlich gefilmt

Geschädigte gesucht

München (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. September) versuchte ein Mann am Hauptbahnhof München einer bislang unbekannten Frau unter den Rock zu filmen. Die Bundespolizei konnte den Täter identifizieren, sucht nun aber nach der Geschädigten. Gegen 16:40 Uhr hielt sich ein 23-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Hauptbahnhof München auf und lief im Bereich des südlichen Ausgangs (Bayerstraße) hinter einer bislang unbekannten Frau. Der Mann nahm sein Mobiltelefon und begann das Gesäß der Unbekannten zu filmen. Anschließend soll der 23-Jährige sein Handy nach unten bewegt und auf diese Weise der Frau unter den Rock gefilmt haben. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Vorfall beobachten und unterband das weitere Filmen. Die unbekannte Geschädigte bekam davon nichts mit und konnte im Anschluss nicht mehr festgestellt werden.

Die Geschädigte ist zwischen 20 und 30 Jahren alt und ca. 1,70 bis 1,80 Meter groß. Sie hat blondes Haar und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Rock, schwarze kniehohe Stiefel und eine schwarze Sonnenbrille. Außerdem führte sie eine schwarze Handtasche und ein Lebkuchenherz vom Oktoberfest mit sich.

Die Bundespolizeiinspektion München hat die Ermittlungen wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen aufgenommen und bittet die Geschädigte oder Personen, die Hinweise auf die Geschädigte geben können, sich unter der Rufnummer 089 / 515550 - 0 bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell