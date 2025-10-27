Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Geschleuste mit gefälschten Ausweisen
Bundespolizei fasst mutmaßlichen Schleuser auf B23
Griesen (B23) / Garmisch-Partenkirchen (ots)
Die Bundespolizei hat am Sonntag (26. Oktober) an der B23 nahe Griesen einen mutmaßlichen Schleuser gefasst. Der Rumäne hatte offenbar versucht, mehrere ukrainische Staatsangehörige illegal nach Deutschland zu bringen. Für zwei der Geschleusten waren gefälschte Dokumente vorhanden.
Bei der Kontrolle der Insassen eines Autos mit tschechischen Kennzeichen konnte der Fahrer den Bundespolizisten einen rumänischen Ausweis aushändigen. Seine drei Begleiter führten hingegen keine Papiere für den beabsichtigten Aufenthalt in der Bundesrepublik mit - zumindest keine echten. In der Tasche einer Mitfahrerin fanden die Kontrollbeamten zwei Ausweise, die auf zwei der drei offenkundig geschleusten Ukrainer ausgestellt zu sein schienen. Diese Dokumente entpuppten sich im Rahmen einer anschließenden Überprüfung als "glatte Fälschungen".
Die drei Ukrainer, die von dem rumänischen Fahrzeugführer nach ersten Erkenntnissen in Italien abgeholt worden waren, wurden jeweils wegen illegalen Einreiseversuchs, zwei von ihnen zudem wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise angezeigt. Alle drei hatten das Land in Richtung Österreich zu verlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der in der Tschechischen Republik gemeldete Rumäne vom Bundespolizeirevier Garmisch-Partenkirchen aus seine Heimreise antreten. Der 45-Jährige muss mit einem Verfahren wegen Einschleusens von Ausländern rechnen.
Dr. Rainer Scharf
Bundespolizeiinspektion Rosenheim | Pressestelle
Burgfriedstraße 34 | 83024 Rosenheim
Telefon: 08031 8026-2200
Fax: 08031 8026-2099
E-Mail: rainer.scharf@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de | X: bpol_by
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell