Bundespolizeidirektion München: Umgestürzter Baum auf den Gleisen

Am Montagvormittag (27. Oktober) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem umgestürzten Baum und einem fahrenden Zug. Verletzt wurde durch den Vorfall keiner. Bundespolizei und Feuerwehr im Einsatz.

Gegen 11 Uhr stürzte ein Baum auf Höhe des Kolumbusplatzes in den Gleisbereich der Strecke zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof München. Der Baum drückte zuvor die Lärmschutzwand ein und schlug anschließend auf einem in Richtung Hauptbahnhof verkehrenden RE 5 auf. Kurz danach kam der Zug mit den 400 Reisenden zum Stehen. Durch den Unfall zerbarst die Scheibe des Triebfahrzeugs; die Reisenden sowie das Zugpersonal blieben unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Bundespolizei haben mit der Evakuierung des Zuges bereits begonnen. Die Strecke ist seit 11:04 Uhr gesperrt.

