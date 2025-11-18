Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter Autofahrer - Zeuge greift ein

Löhne (ots)

(em/lk) Am Montag (17.11.) meldete ein aufmerksamer Autofahrer gegen 13:40 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Koblenzer Straße in Löhne. Dieses sollte mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Als der Pkw an einer Ampel anhalten musste, nutzte der Zeuge die günstige Gelegenheit, um die gefährliche Fahrt zu beenden. Er öffnete die Fahrzeugtür und zog den Zündschlüssel ab. Eine Streifenwagenbesatzung traf unmittelbar darauf am Ereignisort ein. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell