Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter im Straßenverkehr - Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet

Kreis Herford (ots)

(jd) Am Montag führten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Herford Schwerpunktkontrollen zur Nutzung von E-Scootern durch. Hauptsächlich wurden diese Kontrollen in Fußgängerzonen und innerstädtischen Bereichen durchgeführt. Hierbei wurden einige Verstöße festgestellt: Insgesamt 27 E-Scooter-Fahrer nutzten die falsche Verkehrsfläche mit ihrem Fahrzeug. Außerdem war ein Fahrer jünger als 14 Jahre alt. Ein weiterer Fahrer nutzte während der Fahrt ein Handy und ein Mal trafen die Beamten auf einen mit zwei Personen besetzten E-Scooter. Die Verkehrsteilnehmer im Kreis Herford müssen sich auch zukünftig darauf einstellen, dass unangekündigte Verkehrskontrollen durchgeführt werden.

