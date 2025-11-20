Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Rotlicht missachtet - Opel prallt gegen VW

Löhne (ots)

(jd) Eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fuhr am Dienstag (18.11.), um 21.25 Uhr mit ihrem VW auf der Koblenzer Straße aus Richtung Herford kommend. An einer Ampelanlage beabsichtigte die Frau, nach links auf die B611 abzubiegen. Zunächst hielt sie ihr Fahrzeug an, da die Ampel für sie Rotlicht zeigte. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr sie in die Kreuzung ein. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Herforder mit seinem Opel auf der Loher Straße aus Bad Oeynhausen kommend. Er fuhr geradeaus in Richtung Koblenzer Straße in die Kreuzung ein. Nach ersten Ermittlungen zeigte die Ampel für diese Fahrtrichtung jedoch Rotlicht an und es kam zum Zusammenstoß zwischen Opel und VW. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt im fünfstelligen Bereich.

