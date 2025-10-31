PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LG: ++ Feiertagspressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30.-31.10.2025 ++

Lüneburg (ots)

Stadt Lüneburg

Verkehrsunfall Am Donnerstag, um 18:12 Uhr, kam es in der Bockelmannstraße zu einem Verkehrsunfall, als sich zwei 36 und 56 Jahre alten Fahrzeugführerinnen auf dem dortigen Geh- und Radweg entgegenkommen. Dabei streiften sich beide Fahrradlenker, sodass beide Beteiligten zu Fall kamen. Eine Beteiligte stürzte dabei gegen den Pkw eines 23-jährigen, welcher gerade ebenfalls die Bockelmannstraße befuhr. Beide Fahrradfahrerinnen verletzten sich dabei, am Pkw entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Verlauf der letzten Tage wurden in der Albert-Schweitzer-Straße jeweils ein Reifen von zwei Pkw zerstochen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131/607-2215 entgegen.

PK Lüchow-Dannenberg

   - keine Meldungen -

PK Uelzen

   - keine Meldungen -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
Einsatz- und Streifendienst
Tel.: 04131 / 607 2215

Polizeipressestelle Lüneburg
Telefon: 04131 607 2215
E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_luen
eburg_luechow_dannenberg_uelzen/pressestelle/pressestelle-der-polizei
inspektion-lueneburgluechow-duelzen-543.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell

