Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen
POL-LG: ++ Feiertagspressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30.-31.10.2025 ++
Lüneburg (ots)
Stadt Lüneburg
Verkehrsunfall Am Donnerstag, um 18:12 Uhr, kam es in der Bockelmannstraße zu einem Verkehrsunfall, als sich zwei 36 und 56 Jahre alten Fahrzeugführerinnen auf dem dortigen Geh- und Radweg entgegenkommen. Dabei streiften sich beide Fahrradlenker, sodass beide Beteiligten zu Fall kamen. Eine Beteiligte stürzte dabei gegen den Pkw eines 23-jährigen, welcher gerade ebenfalls die Bockelmannstraße befuhr. Beide Fahrradfahrerinnen verletzten sich dabei, am Pkw entstand Sachschaden.
Sachbeschädigung an Pkw
Im Verlauf der letzten Tage wurden in der Albert-Schweitzer-Straße jeweils ein Reifen von zwei Pkw zerstochen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131/607-2215 entgegen.
PK Lüchow-Dannenberg
- keine Meldungen -
PK Uelzen
- keine Meldungen -
