PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - 10-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (20.11.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Herforderin mit ihrem Opel die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Stiftbergstraße. Auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg lief ein 10-jähriger Junge in gleicher Richtung. Die Autofahrerin nahm an, dass dieser seinen Weg fortsetzen würde. Stattdessen lief das Kind aber auf einen Fußgängerüberweg, um die Fahrbahn zu queren. Die 53-Jährige konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Eine sofort hinzugezogene Rettungswagenbesatzung stellte glücklicherweise nur leichte Verletzungen fest. Sachschäden waren nicht zu verzeichnen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:03

    POL-HF: Diebstahl aus Kraftfahrzeug - Hochwertige Werkzeuge entwendet

    Löhne (ots) - (hd) In der Nacht von Mittwoch (19.11.2025) auf Donnerstag (20.11.2025) schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Kleintransporters ein, der an der Straße "An der Sporthalle" in Löhne geparkt war. Die Täter entwendeten aus dem Handwerker-Fahrzeug diverse hochwertige Installationswerkzeuge der Marke "Festool". Nach erster Einschätzung ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:21

    POL-HF: Rotlicht missachtet - Opel prallt gegen VW

    Löhne (ots) - (jd) Eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen fuhr am Dienstag (18.11.), um 21.25 Uhr mit ihrem VW auf der Koblenzer Straße aus Richtung Herford kommend. An einer Ampelanlage beabsichtigte die Frau, nach links auf die B611 abzubiegen. Zunächst hielt sie ihr Fahrzeug an, da die Ampel für sie Rotlicht zeigte. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr sie in die Kreuzung ein. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:20

    POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unbekannter beschädigt Stromkasten

    Löhne (ots) - (jd) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwoch (19.11.), gegen 17.30 Uhr einen in Gänze beschädigten Stromverteilerkasten. Der Kasten, der sich an der Droste-Hülshoff-Straße befindet, war fast komplett vom Betonfundament verschoben worden. Zudem war die Tür so stark deformiert, dass sie sich nicht mehr schließen lässt. Die hinzugerufenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren