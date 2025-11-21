Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kind auf Fußgängerüberweg angefahren - 10-Jähriger leicht verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (20.11.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Gegen 15:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Herforderin mit ihrem Opel die Vlothoer Straße in Fahrtrichtung Stiftbergstraße. Auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Gehweg lief ein 10-jähriger Junge in gleicher Richtung. Die Autofahrerin nahm an, dass dieser seinen Weg fortsetzen würde. Stattdessen lief das Kind aber auf einen Fußgängerüberweg, um die Fahrbahn zu queren. Die 53-Jährige konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Eine sofort hinzugezogene Rettungswagenbesatzung stellte glücklicherweise nur leichte Verletzungen fest. Sachschäden waren nicht zu verzeichnen.

