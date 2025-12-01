Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Bad Fredeburg

Schmallenberg (ots)

Am Sonntag, den 30.11.2025, verließ gegen 00.30 Uhr ein 36-jähriger Mann aus Schmallenberg eine Veranstaltung am Kurhaus, um seinen Heimweg anzutreten. Er ging über einen Fußweg durch den Rudolf-Becker-Park, der unmittelbar zwischen dem Kurhaus und der Straße In der Schmiedinghausen verläuft.

Im Verlauf seiner Wegstrecke seien zwei männliche Personen auf ihn zugekommen, die ihn nach Zigaretten gefragt haben. Als der Schmallenberger angab, keine Zigaretten bei sich zu haben, sei er von hinten an den Armen festgehalten worden, während der andere Mann unmittelbar mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen habe. Durch die Schläge sei der Geschädigte zu Boden gegangen, wo ihm dann auf dem Boden liegend mehrfach gegen den Brustkorb getreten wurde. Die Beiden bislang unbekannten Täter haben danach von ihm abgelassen und sich sich in unbekannte Richtung entfernt. Der Rettungsdienst transportierte den Geschädigten in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Der Geschädigte beschrieb die beiden männlichen Personen als ca. 175 cm groß, mit südländischem Aussehen und Vollbart.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974-969400 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell