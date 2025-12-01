Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise

Arnsberg/ Sundern (ots)

Unfallbeteiligter gesucht.

Am 26.11.2025 erschien eine 31-jährige Frau aus Sundern auf der Polizeiwache Sundern. Dort gab sie an, dass sie sich am 22.11.2025 um 16:00 Uhr mit ihrem weißen VW Caddy in der Von-Bernuth-Straße in Arnsberg befunden habe. Beim Ausparken könnte sie möglicherweise mit einem geparkten weißen BMW zusammengestoßen sein. Vor Ort habe sie sich beide Autos näher angeschaut - jedoch zunächst keinen Schaden festgestellt. Wenige Tage später bemerkte sie einen Schaden an der rechten Seite ihres Autos. Laut ihren Angaben könnte der Schaden möglicherweise doch mit dem vermeintlichen Zusammenstoß in der Von-Bernuth-Straße zusammenhängen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der weiße BMW ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrzeughalter des BMW oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

