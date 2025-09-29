Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Automobilfirma

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 25.09.2025 um 18:00 Uhr bis zum 26.09.2025 um 10:30 Uhr wurde gewaltsam in das Gebäude einer Automobilfirma eingebrochen. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 22-jährigen Deutsch-Russen. Dieser entwendete einen Eimer mit mehren Fahrzeugschlüsseln. Weiterhin wurden drei Autos komplett entwendet. An diesen waren keine Kennzeichen angebracht. Es handelt sich um folgende Fahrzeuge:

- Hyundai Kona in orange

- Citroen C4 in dunkelgrün

- Opel Zafira in grau

Der Hyundai Kona konnte durch die Polizei Meschede bereits im Rahmen eines anderen Einsatzes angetroffen und sichergestellt werden. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6125730

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

