Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Automobilfirma

Meschede (ots)

Im Zeitraum vom 25.09.2025 um 18:00 Uhr bis zum 26.09.2025 um 10:30 Uhr wurde gewaltsam in das Gebäude einer Automobilfirma eingebrochen. Die Ermittlungen richten sich gegen eine 22-jährigen Deutsch-Russen. Dieser entwendete einen Eimer mit mehren Fahrzeugschlüsseln. Weiterhin wurden drei Autos komplett entwendet. An diesen waren keine Kennzeichen angebracht. Es handelt sich um folgende Fahrzeuge:

   -	Hyundai Kona in orange
   -	Citroen C4 in dunkelgrün
   -	Opel Zafira in grau

Der Hyundai Kona konnte durch die Polizei Meschede bereits im Rahmen eines anderen Einsatzes angetroffen und sichergestellt werden. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6125730

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

