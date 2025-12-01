Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei bittet um Hinweise

Arnsberg (ots)

Unfallbeteiligter gesucht.

Am Samstag, den 29.11.2025, um 20:00 Uhr, befuhr eine 77-jährige Frau aus Arnsberg die Straße Unterm Römberge in Fahrtrichtung der Straße Im Seufzertal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit ihrem schwarzen VW ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Sie stieg daraufhin aus ihrem Auto aus - konnte jedoch kein beschädigtes Fahrzeug am Fahrbahnrand feststellen. Am Folgetag meldete sie den Vorfall der Polizeiwache Arnsberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein Fremdschaden an einem geparkten Auto nicht ausgeschlossen werden. Das vermeintlich beschädigte Auto ist weiterhin unbekannt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

