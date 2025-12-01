PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Hallenberg: Richtigstellung der Pressemitteilung vom 28.11.2025

Hallenberg (ots)

Zur Pressemitteilung vom 28.11.2025 (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6167913) stellen wir hiermit richtig:

[...] Nach derzeitigen Erkenntnissen ging der körperlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit voraus. Welcher der beiden Beteiligten ursächlich für die Streitigkeiten war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weiterhin ist unbekannt, welcher der beiden Beteiligten schließlich zuerst körperliche Gewalt anwendete. Der verbale Streit eskalierte und der 41-jährige Hallenberger trat dem 23-Jährigen in den Bauch. Der 23-Jährige setzte ein Pfefferspray gegen den Mann aus Hallenberg ein, sprühte ihm den Reizstoff in das Gesicht und schlug ihm damit anschließend gegen den Kopf. [...]

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

