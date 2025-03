LPI-NDH: Grünfläche in Brand - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Am Mittwochabend konnte ein gestohlenes Handy an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Der Geschädigte befand sich in einem Einkaufszentrum am Pferdemarkt, als das Handy offenbar entwendet wurde. Über eine Ortungs-App konnte der Geschädigte jedoch den Standort seines Telefons ausfindig machen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und führte Durchsuchungsmaßnahmen zum ...

