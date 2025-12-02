PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl auf dem Gelände eines Umspannwerkes in Schmallenberg.

Schmallenberg (ots)

Kupferkabel entwendet.

Im Zeitraum vom 28.11.2025 um 14:00 Uhr bis zum 30.11.2025 um 15:30 Uhr kam es auf dem Gelände eines Umspannwerkes in der Straße Im alten Felde in Schmallenberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über einen Bauzaun gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Der oder die Täter entwendeten aus einem Lagerraum u. a. Kupferkabel. Sie konnten mit ihrem Diebesgut entkommen und in unbekannte Richtung flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974- 969400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

