POL-HSK: Frontalzusammenstoß auf der Stembergstraße mit zwei Verletzten

Arnsberg (ots)

Ein Beteiligter flüchtete.

Eine 53-jährige Arnsbergerin befuhr am 02.12.2025 um 05:10 Uhr die Stembergstraße aus Richtung Hüsten in Richtung Neheim-Innenstadt. In einer leichten Linkskurve kam ihr ein schwarzer BMW entgegen, der plötzlich auf die Arnsbergerin zusteuerte. Sie konnte nicht mehr ausweichen. Beide Autos kollidierten frontal miteinander. In beiden Fahrzeugen lösten Fahrer- und der Beifahrerairbag aus. Die 53-Jährige und ihr 54-jähriger Beifahrer stiegen aus, der BMW-Fahrer ebenfalls. Der BMW-Fahrer setzte sich daraufhin wortlos auf eine Mauer. Eine Ersthelferin kümmerte sich währenddessen um die beiden leicht verletzten Arnsberger. Nach wenigen Minuten verschwand der BMW-Fahrer plötzlich. Sein Auto ließ er zurück.

Der BMW-Fahrer wird wie folgt beschreiben: - kräftiger Körperbau - schulterlange blonde Haare - ungefähr 50 Jahre alt - rote Jacke

Der Rettungsdienst transportierte die beiden Arnsberger ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Auto des Flüchtigen wurde sichergestellt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache unter 02932-90200 in Arnsberg zu melden.

