Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Dennis Ehrhardt neuer Leiter des Waiblinger Polizeireviers

POL-AA: Waiblingen: Dennis Ehrhardt neuer Leiter des Waiblinger Polizeireviers
Aalen (ots)

Das Polizeirevier Waiblingen bekommt zum 1. Dezember 2025 mit Dennis Ehrhardt einen neuen Leiter. Der 38-jährige Polizeioberrat tritt damit die Nachfolge der Ende Juni 2025 pensionierten Kriminaldirektorin Barbara Petersen an. Mit der kommissarischen Leitung des Waiblinger Reviers war seither der Erste Polizeihauptkommissar Stephan Kugel betraut, der zukünftig wieder die Leitung der Führungsgruppe des Polizeireviers übernehmen wird.

Der in Kirchenkirnberg wohnhafte Dennis Ehrhardt ist verheiratet und Vater einer fünfjährigen Tochter. Privat verbringt der 38-Jährige seine Zeit gerne mit Reisen und sonstigen Unternehmungen mit der Familie, treibt Sport oder werkelt in seinem Garten.

Ehrhardt trat im Juli 2006 als Polizeikommissaranwärter in den Polizeidienst des Landes Baden-Württemberg ein. Nach seinem Studium in Villingen-Schwenningen trat Dennis Ehrhardt im April 2010 seinen Dienst beim Polizeirevier Winnenden an. Ab dem Jahr 2015 war er in unterschiedlichen Arbeitsbereichen beim Polizeipräsidium Aalen, beim Landeskriminalamt sowie im Innenministerium Baden-Württemberg eingesetzt, bevor im Jahr 2018 sein Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst folgte, welches er im September 2020 erfolgreich abschloss. Anschließend leitete er seit Oktober 2020 bis zu seinem Wechsel nach Waiblingen das Polizeirevier Backnang.

"Ich freue mich sehr über die kommende Aufgabe beim Polizeirevier Waiblingen, das in mich gesetzte Vertrauen und mein neues Team. Es ist mir ein großes Anliegen, die Sicherheit in der Region mit meinen Kolleginnen und Kollegen weiter zu stärken. Hierbei ist mir ein offener Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, politischen Vertretern und den anderen Blaulichtorganisationen besonders wichtig", so der künftige Leiter des Waiblinger Polizeireviers Dennis Ehrhardt.

Auch Polizeipräsident Reiner Möller äußerte sich zufrieden: "Mit Polizeioberrat Dennis Ehrhardt übernimmt jemand die Leitung, der das Polizeipräsidium Aalen von Anfang an - und nach gut fünf Jahren in Backnang - die Aufgaben eines Revierleiters bestens kennt. Ich wünsche ihm beim Polizeirevier Waiblingen einen guten Start, viel Freude und Erfolg."

Die nun frei gewordene Stelle an der Spitze des Backnanger Polizeireviers wird zeitnah zur Neubesetzung ausgeschrieben, bis dahin wird Erste Polizeihauptkommissarin Jennifer Wiedenhaupt, bisher Leiterin des Ermittlungsdienstes beim Polizeirevier Waiblingen, die kommissarische Leitung des Polizeireviers übernehmen.

