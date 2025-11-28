PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person bei Unfall tödlich verletzt, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Satteldorf: Person bei Unfall tödlich verletzt

Am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann in einem Alfa Romeo die K2504 von Ellrichshausen in Richtung Satteldorf. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug, welches anschließend in einem Bachbett zum Liegen kam. Eine 17-jährige Mitfahrerin im Auto wurde durch den Unfall tödlich verletzt. Eine weitere 17-jährige Mitfahrern schwer verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs und ein 19-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro.

Vellberg: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 17:40 Uhr kam es in der Kirchstraße an der Einmündung zur Straße "Am Schlegelsberg" zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Opel. Der 37-jährige Bus-Fahrer bog von der Straße "Am Schlegelsberg" auf die Kirchstraße ein, während die 60-jährige Opel-Fahrerin von der Kirchstraße in die Straße "Am Schlegelsberg" einfahren wollte. Beim Abbiegevorgang der beiden Fahrzeuge kam es schließlich zu einem Streifvorgang, woraufhin das Polizeirevier Schwäbisch Hall nun Zeugen darum bittet sich mit Hinweisen zum Unfallhergang unter der Rufnummer 0791 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

