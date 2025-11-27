Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller gestohlen - Info-Aktion "Einbruchschutz" - Haustür beschädigt - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Motorroller gestohlen

Zwischen Mittwoch, 13:15 Uhr und Donnerstag, 6:05 Uhr wurde im Mühlweg ein Motorroller vom Hersteller Peugeot, an dem die Versicherungskennzeichen 253-OAI angebracht waren, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950462 entgegen.

Kernen/Rommelshausen: Info-Aktion "Einbruchschutz" am 09.12.2025

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls bedeutet eine Einschränkung der Lebensqualität. Und dies im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung.

Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn.

In den zurückliegenden Jahren ist die Anzahl der missglückten Einbruchsversuche stark gestiegen. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind.

Um die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis darüber zu informieren, wurden dieses Jahr bereits mehrere Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis informiert in diesem Fahrzeug über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Diese kann mechanische oder elektronische Sicherungen umfassen.

Die nächste Aktion findet am Dienstag, 09.12.2025, in der Zeit von 09.00 bis 17.30 Uhr in Kernen-Rommelshausen, Stettener Straße 8 (vor dem Rathaus) statt.

Mit dieser Aktion möchten wir der Verunsicherung der Bürger aufgrund zurückliegender Wohnungseinbrüche entgegenwirken.

Sulzbach an der Murr: Haustür beschädigt

Unbekannte Jugendliche beschädigten bereits am Dienstag, gegen 18:15 Uhr eine Haustür in der Haller Straße. An der Tür waren der Glaseinsatz und die Kunststoffverkleidung beschädigt. Zudem ließ sich die Tür nicht mehr verschließen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sulzbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07193 352.

Backnang: Unfall mit verletztem Kind

Am Donnerstagmorgen rannte ein 8-jähriges Kind über einen Parkplatz in der Obere Bahnhofstraße. Dabei es von einem einfahrenden Renault erfasst. Das Auto des 55-jährigen Fahrers überrollte die Beine des 8-jährigen Jungen. Das Kind kam mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Donnerstag, 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Bereich Bruckstraße/Fritzstraße einen geparkten Hyundai. Der Unfall ereignete sich vermutlich beim Vorbeifahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Alfdorf: Zeugen nach Unfallfluch gesucht

Etwa 3.500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag auf einem Supermarktparkplatz in der Gmünder Straße. Dort wurde in der Zeit zwischen 11:25 Uhr und 11:40 Uhr ein geparkter Mercedes während des Ein- oder Ausparkens durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Welzheim unter 07182 92810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell