Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfall

Aalen (ots)

Aspach: Einbrüche in Wohnhäuser

Am Mittwoch brach im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 20 Uhr ein Einbrecher gewaltsam über die Terrassentüre bzw. ein Fenster in zwei Wohnhäuser in der Richard-Wagner-Straße ein. Ob der Dieb Beute machte, ist noch Gegenstand der Abklärungen. Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich festgestellt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07191/9090 bei der Polizei in Backnang zu melden.

Murrhardt: Mehrere Einbrüche

Im November wurden mehrere Einbrüche und Diebstähle auf dem Anwesen eines historischen Gebäudes in Hohenstein begangen. Dies wurde er Polizei erst jetzt bekannt. Am Dienstagmorgen wurde gegen 7.45 Uhr ein Dieb von einem Zeugen ertappt, als er sich an einem Geräteschuppen zu schaffen machte und mehrere Werkzeuge zum Abtransport bereitlegte. Der Dieb flüchtete mit mehreren Gegenständen. Er wird als etwa 35-45 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Bereits zwischen Samstag und Montag wurde in ein Gebäudeteil eingebrochen und zumindest ein Notebook entwendet und einige hundert Euro Schaden verursacht. Ein weiterer Einbruch erfolgte bereit zwischen Dienstag, 4. November und Mittwoch 5. November. Auch hier wurde in ein Gebäudeteil eingebrochen und mehrere Räume durchsucht. Zudem wurde vermutlich zu dieser Zeit ein nicht zugelassener weißer Renault Kangoo entwendet. An dem Van sind seitlich zwei auffällige Schriftzüge "Stadt Geislingen" angebracht. Hinweise auf den Einbrecher bzw. Verbleib des Renaults werden vom Polizeiposten Murrhardt unter Telefon 07192/5313 entgegengenommen.

Schorndorf: Einbruch in Firma

Ein bisher unbekannter Dieb verschaffte sich zwischen Montag und Mittwoch Zugang zu einer Firma in der Wiesenstraße und entwendete ein Lasergerät vom Hersteller Hilti im Wert von rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf-Schlichten: Versuchter Einbruch

Am Dienstag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Haselbrunnenweg einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, ins Innere des Hauses zu gelangen, allerdings verursachten sie beim Einbruchsversuch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Alfdorf: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Eine 87 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 15:15 Uhr die Döllenstraße in Richtung Breite Straße. An der Kreuzung Schützenstraße fuhr sie ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 64 Jahre alten Autofahrers sowie eines von rechts kommenden 69-jährigen VW-Fahrers. Der BMW kollidierte mit beiden Fahrzeugen, hierbei zog sich sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 64 Jahre alte VW-Fahrer sowie dessen siebenjährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Der BMW und der VW des 64-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell