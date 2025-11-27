Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Vandalismus - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 7:45 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rangieren einen VW Golf, welcher im Parkhaus des Reichstädter Marktes auf der Ebene B5 geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Geschäftsraum

Mittels einfacher körperlicher Gewalt drang am Mittwoch zwischen 1:30 Uhr und 7:50 Uhr ein Unbekannter über einen Rohbau in einen Imbiss in der Schafgasse ein und entnahm aus einer Schublade einen Bargeldbetrag in Höhe von etwa 120 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus PKW

In der Schafgasse wurde am Mittwoch zwischen 1:30 Uhr und 7:50 Uhr an einem BMW die Scheibe der Beifahrertür aufgebrochen und anschließend aus dem PKW ein weißer Geldbeutel mit Führerschein, Personalausweis und diversen Karten sowie 25 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 97960.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Mittwoch zwischen 15:10 Uhr und 21:25 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Daimler-Benz, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz am Marktplatz abgestellt war. Der Schaden auf der linken Fahrzeugseite wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Westhausen: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwoch gegen 22:30 Uhr musste ein 50-jähriger LKW-lenker die BAB7 wegen einer Vollsperrung an der Anschlussstelle Westhausen verlassen. Der ortsunkundige Fahrer ordnete sich im Kreuzungsbereich zur B29 auf der linken Spur ein, um anschließend doch nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er einen Nissan auf der rechten Abbiegespur und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Kranarm nicht eingefahren

Ein 28-jähriger LKW-Fahrer vergaß am Mittwoch, gegen 12 Uhr, den, an seinem LKW angebrachten, Kranarm einzufahren. Infolgedessen kollidierte dieser mit einer Brücke in der Stuttgarter Straße. Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Vandalismus an Berufsschule

An einer Sportanlage des Berufsschulzentrums in der Heidenheimer Straße beschmierten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag die Innenseite einer Betonmauer mit verschiedenen Symbolen und Buchstaben. Zudem beschädigten sie eine Fensterscheibe am Hauptgebäude. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

