Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Arbeitsunfall - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Arbeitsunfall

Am Dienstag gegen 09:50 Uhr befanden sich zwei Arbeiter auf dem Blechdach eines Firmengebäudes in der Lorcher Straße um dort Messungen durchzuführen. Als einer der beiden einen danebenliegenden Kunststoff-Oberlicht-Streifen betrat, brach dieser durch. Der 49-jährige Mann stürzte etwa 6 Meter tief in die darunterliegende Lagerhalle. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Klinikum verbracht werden.

Lorch: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr die Beifahrertüre eines VWs, der auf einem Discounterparkplatz in der Maierhofstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 32-jähriger Ford-Lenker bog am Mittwoch gegen 11:55 Uhr von der Vogelhofstraße nach rechts in die Lorcher Straße ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Um einen Unfall zu verhindern, wich der Fahrer des Rollers nach rechts aus und fuhr gegen den Randstein. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich leicht, so dass er in ein Klinikum verbracht werden musste. Am Roller entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Bopfingen/Unterriffingen: Unfall

Ein 28-jähriger Opel-Fahrer befuhr am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:50 Uhr, die L1080 zwischen Unterriffingen und Hohenlohe. Aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der 28-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Am seinem Pkw entstand ein Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

