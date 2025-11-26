POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Diebstahl - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Hüttlingen: Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag drangen Unbekannte zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Memelstraße ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoß aufhebelten. Im Wohnhaus durchsuchten sie mehrere Schmuckschachteln und entleerten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Sonntag, 20:40 Uhr und Montag, 6:10 Uhr, wurde aus einem Mercedes-Benz, welcher im Panoramaring abgestellt war, ein Parfum, ein Armband sowie Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Heubach: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 7:25 Uhr und 18:05 Uhr wurde versucht an einem Wohnhaus in der Klotzbachstraße eine Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde ein Fenster mit einem Stein eingeschlagen und so Zugang zum Gebäude erlangt. Augenscheinlich wurden anschließend sämtliche Räume betreten und Schränke und Schubladen geöffnet. Aus einer Kommode im Schlafzimmer wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Des Weiteren wurden noch mehrere Silbermünzen im Wert von ca. 2800 Euro sowie Schmuck in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der Dieb verließ letztendlich das Gebäude durch die Terrassentür. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Gschwend: PKW rollt davon

Am Dienstag um kurz vor 15:30 Uhr stellte eine 51-jährige Frau ihren Opel im Amselweg ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbstständig und rollte den Amselweg abwärts in Richtung Finkenstraße. Dort prallte der PKW zunächst gegen eine Laterne und im weiteren verlauf gegen eine Steinmauer. Verletzt wurde niemand.

