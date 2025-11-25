PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis: Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Eine 21-jährige VW-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 6.20 Uhr vom Pamiersring in die Schönebürgstraße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 38-jährigen Renault-Fahrers. Es entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Satteldorf: Glätteunfälle

Rund 5000 Euro Schaden entstand an einem Dacia bei einem Unfall am Dienstagmorgen. Der 50-jährige Fahrer war gegen 7.40 Uhr auf der K2504 von Ellrichshausen in Richtung Satteldorf unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich eines Waldstücks geriet er auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und kam anschließend von selbiger ab. Der Fahrer bleib unverletzt.

Bereits gegen 6.40 Uhr befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Toyota die K2503. Zwischen Bronnholzheim und Satteldorf kam er von der glatten Fahrbahn ab, sodass an seinem Auto rund 2000 Euro Schaden entstand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

