Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Jugendschutzkontrollen

Aalen (ots)

Beamte des Polizeireviers Schorndorf führten am Montag mit Unterstützung der Polizeibehörde der Stadt Schorndorf im Stadtbereich Jugendschutzkontrollen mit Alkohol- und Tabaktestkäufen durch. Hierbei wurden Supermärkte, Kioske und Tankstellen auf die Einhaltung des Jugendschutzes beim Verkauf von Alkohol- und Tabakwaren überprüft. Bei insgesamt 22 Testkäufen erhielt die jugendliche Testkäuferin bei 13 Geschäften unerlaubt alkoholische Getränke oder Tabakwaren. Zudem wurde durch die Beamten ein Automat, bei dem Vapes ohne Altersverifizierung erworben werden können, festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, das Verkaufspersonal wurde zudem zur Einhaltung des Jugendschutzes sensibilisiert.

