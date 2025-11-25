PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Jugendschutzkontrollen

Aalen (ots)

Beamte des Polizeireviers Schorndorf führten am Montag mit Unterstützung der Polizeibehörde der Stadt Schorndorf im Stadtbereich Jugendschutzkontrollen mit Alkohol- und Tabaktestkäufen durch. Hierbei wurden Supermärkte, Kioske und Tankstellen auf die Einhaltung des Jugendschutzes beim Verkauf von Alkohol- und Tabakwaren überprüft. Bei insgesamt 22 Testkäufen erhielt die jugendliche Testkäuferin bei 13 Geschäften unerlaubt alkoholische Getränke oder Tabakwaren. Zudem wurde durch die Beamten ein Automat, bei dem Vapes ohne Altersverifizierung erworben werden können, festgestellt. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, das Verkaufspersonal wurde zudem zur Einhaltung des Jugendschutzes sensibilisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 08:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen/Wasseralfingen: Auf Parkplatz mit PKW kollidiert Eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Montag, gegen 13 Uhr, auf dem Berufsschulparkplatz in der Steinbeisstraße einen dort parkenden Dacia einer 20-Jährigen. Infolgedessen kollidierte sie mit dem Fahrzeug und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Essingen/Dauerwang: Kompletträder entwendet Unbekannte Diebe entwendeten am ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 07:41

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

    Aalen (ots) - Blaufelden: Von der Fahrbahn abgekommen Eine 70-Jährige befuhr am Montag gegen 11.40 Uhr mit ihrem Opel den Gemeindeverbindungsweg zwischen Lentersweiler und der B290. Hierbei kam sie von der winterglatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ihr 32-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei sowie dem Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren