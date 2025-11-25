Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 70-Jährige befuhr am Montag gegen 11.40 Uhr mit ihrem Opel den Gemeindeverbindungsweg zwischen Lentersweiler und der B290. Hierbei kam sie von der winterglatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ihr 32-jähriger Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei sowie dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit knapp 30 Kräften im Einsatz.

Blaufelden: Mit BMW überschlagen

Am Montag befuhr gegen 8.30 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die L1036 von Blaufelden Richtung Langenburg. Hierbei war er zu flott unterwegs, sodass er in einer scharfen Linkskurve von der schlüpfrigen Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich sein BMW und kam auf dem Dach zum Liegen. Es entstand Totalschaden von rund 4500 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

Schrozberg: Unfall mit Streufahrzeug

Ein 35 Jahre alter Mann befuhr am Montagmorgen gegen 4.50 Uhr mit seinem Streufahrzeug die K2540 in Richtung Sichertshausen. Seinen Angaben zufolge sei ihm hierbei auf seiner Seite ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegen gekommen, dass er habe ausweichen müssen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte zur Seite. Neben dem Streufahrzeug wurde auch ein Baum sowie Leitpfosten beschädigt. Es entstand rund 65.000 Euro Schaden. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden. Verkehrsteilnehmer, die die Strecke zur genannten Zeit befuhren und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07951/4800 zu melden.

Rot am See: Unfallflucht

In der Reubacher Hauptstraße wurde zwischen Sonntag und Montagmorgen ein Audi A3 beschädigt, der auf einem Grundstück parkte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell