Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rot am See: Mehrere glättebedingte Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Ein 49 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 5:20 Uhr die Straße Kleinbrettheim und kam hierbei auf der abschüssigen Straße aufgrund Glätte von der Straße ab. Er streifte eine Hauswand und stieß mit einem Baustellenfahrzeug zusammen, der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro verletzt. Anschließend kam ein 67 Jahre alter VW-Fahrer nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Stein, der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt. Ein weiterer Autofahrer kam von der Straße ab und streifte eine Mauer, ob hierbei Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar. Ein hinzugerufenes Streufahrzeug kam ebenfalls ins Schlingern und kollidierte mit einem stehenden Pkw. Die Straße ist derzeit (Stand 7:30 Uhr) komplett gesperrt.

