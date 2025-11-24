POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf der B29

Polizeipräsidium Aalen

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf der B29

Am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer die B29 in Richtung Aalen. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden 57-jährigen Taxi-Fahrerin, anschließend wurde der 59-Jährige abgewiesen und kollidierte mit einer ebenfalls entgegenkommenden 34-jährigen Mercedes-Fahrerin. Alle Beteiligten wurden beim Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in verschiedene Kliniken. Der 59-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Die Fahrbahn ist im Rahmen der Unfallaufnahme noch gesperrt.

