POL-AA: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte

Zusammen sicher durch den Advent.

Der Schutz von Weihnachtsmärkten und öffentlichen Weihnachtsveranstaltungen steht jährlich im besonderen Fokus. Ziel von Veranstaltern, Städten und Gemeinden, sowie der Polizei ist es, einen sicheren und friedlichen Rahmen für alle Besucherinnen und Besucher zu schaffen.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Bemühungen ist die Beratung der Veranstalter durch Städte, Gemeinden und durch die Polizei. Hierbei werden auch polizeiliche Erkenntnisse und Erfahrungswerte eingebracht, um die eigenständigen Sicherheitskonzepte der Veranstalter zu optimieren. Durch diesen engen Austausch kann gewährleistet werden, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um die Weihnachtsmärkte zu sicheren Orten für alle zu machen.

Messer- und Waffenverbot auf Weihnachtsmärkten

Das Polizeipräsidium Aalen weist darauf hin, dass auf den Weihnachtsmärkten ein Messer- und Waffenverbot gilt. Dieses Verbot wurde durch die Verschärfung des Waffengesetzes Ende Oktober 2024 nochmals unterstrichen. Es ist untersagt, Messer oder andere Waffen auf öffentlichen Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkten mitzuführen, unabhängig von der Art des Messers oder der Klingenlänge.

"Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher, dieses Verbot zu respektieren und keine Messer oder Waffen auf die Weihnachtsmärkte mitzubringen", appelliert Polizeipräsident Reiner Möller. "Unsere Polizeibeamtinnen und -beamten werden während der Adventszeit verstärkt Kontrollen durchführen, um die Einhaltung dieses Verbots zu gewährleisten."

Besuche von Weihnachtsmärkten sind uneingeschränkt möglich.

Der Polizei liegen aktuell keine Erkenntnisse oder Hinweise vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung für die bevorstehenden Weihnachtsmärkte ableiten lässt. Es besteht also kein Grund auf einen Besuch eines Weihnachtsmarktes zu verzichten.

Wir freuen uns darauf, eine sichere und friedliche Weihnachtszeit mit Ihnen zu feiern.

