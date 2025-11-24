Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Widerstand, Unfälle und Unfallflucht, Trunkenheitsfahrten, Brand, u.a.

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Einbruch

In der Zeit von Samstag 21:30 Uhr und Sonntag 11:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang in eine Wirtschaft im Backnanger Weg. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie Süßigkeiten und Burgerpatties im Wert von etwa 140 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Backnang/Steinbach: Brand auf Deponie

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 13:50 Uhr zu einer Brandentwicklung in einem Container auf der Deponie in Steinbach. In der Räumlichkeit, die zum Aufenthalt von Arbeitern dient, brach aus noch unbekannter Ursache ein Feuer aus, welches sich auf ein Lager mit Haushaltsbatterien ausbreitete. Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aspach/Großaspach: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagmorgen, um kurz nach 6 Uhr wurde eine 19-jährige Opel-Fahrerin nach Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer auf der L1066 auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 19-Jährigen einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Opel-Fahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ferner muss sie mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Montagmorgen, gegen 06:20 Uhr wollte ein 21-jähriger Fahrer eines Opel Astra von der Eberhardstraße in die Bühlstraße abbiegen. Dabei missachtete er die, Rotlicht zeigende, Ampel und kollidiert im Kreuzungsbereich mit dem Skoda eines 31-jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Kernen/Rommelshausen: Einbruch in Pflegeheim

In der Nach von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in die Büroräumlichkeiten eines Pflegeheims in der Stettener Straße ein. Sämtliche Büros wurden durchwühlt und in der Folge Bargeld und Gegenstände im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entwendet. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Kernen/Rommelshausen: Kupfertopf gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 09 Uhr au seinem Vorgarten in der Eugenstraße einen Kupfertopf, der als Pflanzkübel diente. Das Kupfergefäß hat einen Durchmesser von etwa einem Meter und einen Wert von etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Kernen führt die Ermittlungen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 41798 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 20:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Ginsterweg ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 14:25 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Vereinsheim in der Wiesenstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden lediglich einige Süßigkeiten gestohlen, der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Aggressiver Mann leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

In der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht kam es in der Elisabeth-Selbert-Straße zunächst zu Streitigkeiten zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin. Im Verlauf der Streitigkeiten schlug und bedrohte der Mann die Frau, weshalb ihm von den hinzugerufenen Polizeibeamten ein Wohnungsverweis ausgesprochen wurde. Dem kam der Man nicht nach und widersetzte sich, sodass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Weiterhin beleidigte der Mann die Polizisten mehrfach. Da bei ihm im Anschluss daran gesundheitliche Probleme auftraten, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Winnenden: Einbruch in Bäckerei

Im Zeitraum zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 6:45 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckerei in der Straße Theodor-Heuss-Platz ein und entwendeten aus dieser einen niederen vierstelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Samstag in der Zeit zwischen 15:25 Uhr und 22:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Remsstraße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Audi wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Plüderhausen: Einbruch in Firma

Zwischen Sonntag, 0:00 Uhr und Sonntag, 7:00 Uhr wurde in der Straße Im Rank in eine Firma eingebrochen und ein niederer vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

