Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Blaufelden: Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr befuhr eine 20-jährige Skoda-Fahrerin die L1036 in Richtung Blaufelden. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in den Straßengraben, wo sie anschließend zum Stillstand kam. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Feuerwehreinsatz nach Verpuffung

Bei Arbeiten an einem Rasenmähermotor kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus Im Schanzbuck. Hierbei erlitt eine Person Brandverletzungen und zwei weitere Bewohner wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Die Feuerwehr war vor Ort und kümmerte sich gemeinsam mit dem Rettungsdienst um die Verletzten. Diese kamen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

