Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand und Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand eines Lufttrockners

In einem Malerbetrieb in der Kolpingstraße geriet am Samstag, um 09:25 Uhr, ein Lufttrockner aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Gaildorf: Unbekannte brechen in Jugendzentrum ein

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 14:30 Uhr, in das Jugendzentrum in der Gartenstraße ein. Über einen Seiteneingang verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Sie entwendeten Elektrogeräte und Bargeld. Der Wert des Diebesguts bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell