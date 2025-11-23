PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand und Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand eines Lufttrockners

In einem Malerbetrieb in der Kolpingstraße geriet am Samstag, um 09:25 Uhr, ein Lufttrockner aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Gaildorf: Unbekannte brechen in Jugendzentrum ein

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 14:30 Uhr, in das Jugendzentrum in der Gartenstraße ein. Über einen Seiteneingang verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude. Sie entwendeten Elektrogeräte und Bargeld. Der Wert des Diebesguts bedarf weiterer Ermittlungen. Hinweise zu den Tätern erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 10:20

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Verkehrsunfälle und Straßenverkehrsgefährdung

    Aalen (ots) - Fellbach: Unbekannter Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit Am Samstagabend, um 20:33 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto auf der Stuttgarter Straße in Richtung Nürnberger Straße. Auf Höhe des Stadtbahnhalts "Höhenstraße" bemerkte ein Geschädigter den Fahrer, der mit dichtem Auffahren und ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 12:05

    POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis:

    Aalen (ots) - Backnang: Sachbeschädigung an Pkw Die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Skoda wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.- 21.11.2025) in Backnang in der Südstraße durch einen unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 909-0 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 12:01

    POL-AA: Pressemitteilung für den Landkreis Schwäbisch Hall:

    Aalen (ots) - Kirchberg: Unfall mit leicht verletzter Person Am Freitag fuhr eine 69-jährige Opel-Fahrerin gegen 11:00 Uhr auf der Haller Straße in Kirchberg in den dortigen Kreisverkehr und übersah die im Kreisverkehr fahrende 64-jährige Fahrerin eines VW-Busses. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro und die VW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren