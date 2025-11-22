PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots)

Backnang: Sachbeschädigung an Pkw

Die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Pkw Skoda wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.- 21.11.2025) in Backnang in der Südstraße durch einen unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

