POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis:

Aalen (ots) - Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr eine 88-jährige Lenkerin eines Mercedes aus einem Tankstellengelände auf die Heidenheimer Straße ein. Aus unbekannten Gründen kam die Fahrerin mit ihrem PKW dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Opel Corsa einer 21-Jährigen, die ihrerseits die Heidenheimer Straße in Fahrtrichtung Aalen befuhr. Bei dem Unfall wurde eine 25-jährige Mitfahrerin ...

