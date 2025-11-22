Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag fuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges gegen 21:40 Uhr in Aalen in der Ringstraße gegen einen geparkten Audi A4. Der Verursacher wurde hierbei leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Heubach: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Gegen 20:05 Uhr befuhr am Freitag ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer die Mögglinger Straße in Heubach in Richtung Mögglingen. Hinter ihm fuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Renault Megane. Der Renault-Fahrer begann einen Überholvorgang als der Pedelec-Fahrer seinen Abbiegevorgang ankündigte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, hierbei zog sich der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zu.

Ellwangen: Brand einer Thujahecke - Zeugenaufruf.

Am Freitagabend geriet in Ellwangen in der Boltersrotstraße gegen 18:20 Uhr eine Thujahecke aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand. Durch die örtliche Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Es verbrannten 25 Meter der Hecke. Weiter wurden durch den Brand zwei Stromverteilerkästen beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell