Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Wohnmobil beschädigt

Ein Wohnmobil, welches aktuell auf dem Parkplatz des Himmelsstürmers in der Deinbacher Straße geparkt war, wurde zwischen Mittwoch, 8 Uhr und Freitag, 8:50 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein Audi A4, der zwischen Freitag, 14.11.25 und Dienstag, 18.11.25 in der Bergstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell