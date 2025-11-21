Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr kam es in der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Pkw-Fahrerin. Die 25-jährige VW-Fahrerin bog von der Haller Straße in die Straße "zu den Hirtenwiesen" nach rechts ab und missachtete die grün anzeigende Fußgängerampel. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Fußgänger, der sich dabei leichte Verletzungen zutrug und sich anschließend in ärztliche Behandlung begab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell