POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger

Crailsheim: Unfall zwischen Pkw und Fußgänger
Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr kam es in der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Pkw-Fahrerin. Die 25-jährige VW-Fahrerin bog von der Haller Straße in die Straße "zu den Hirtenwiesen" nach rechts ab und missachtete die grün anzeigende Fußgängerampel. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit einem 61-jährigen Fußgänger, der sich dabei leichte Verletzungen zutrug und sich anschließend in ärztliche Behandlung begab.
