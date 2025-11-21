Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Telefonbetrug - 22-Jähriger hält Polizei auf Trab - Pkw zerkratzt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen/Unterkochen: Bremse mit Gaspedal verwechselt

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr verwechselte wohl ein 28-Jähriger bei seinem Mercedes Sprinter die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr gegen eine Hausmauer in der Robert-Koch-Straße. Es entstand ein Sachschaden von ca.15.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Unterschneidheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstagmittag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer die Straße Weidenfeldle. Als er nach rechts abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 87-jährigen Mercedes-Lenkers. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

Ellwangen: Pkw zerkratzt

Ein BMW, der im Kiefernweg abgestellt war, wurde zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr, von einem Unbekannten auf der Fahrerseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Telefonbetrug

Eine Seniorin aus Lindach wurde am Mittwoch Opfer von Telefonbetrügern. Die Frau wurde am Mittag gegen 12:00 Uhr von einem angeblichen Dr. Werner Schöneberg von der Stauferklinik Mutlangen angerufen. Im Gespräch gab der falsche Arzt an, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, weshalb nun eine entsprechende Kaution hinterlegt werden müsse. Die Frau wurde über mehrere Stunden telefonisch manipuliert, so dass sie gegen 18:50 Uhr Schmuck und Bargeld an einen unbekannten Mann übergab. Um ca. 19:40 Uhr kam es zu einer erneuten Übergabe von Wertgegenständen und Bargeld. Bei den Abholern soll es sich um zwei dunkelhaarige Männer mittleren Alters gehandelt haben. Zeugen, die Mittwochmittag entsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: 22-Jähriger hält Polizei auf Trab

Am Donnerstagnachmittag meldete ein Anwohner in der Oberbettringer Straße, dass sich ein Mann und eine Frau auf der Straße streiten würde. Er konnte zudem beobachten, wie die Frau von dem Mann geschlagen wurde. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnten die beiden Personen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Kurz darauf wurde der Polizei gemeldet, dass es in einem Linienbus zu einer Körperverletzung gegenüber einem 17-Jährigen gekommen sei. Dieser habe den Streit zwischen den beiden Personen wahrgenommen und sei der jungen Frau zur Hilfe gekommen. Der 17-Jährige habe daraufhin zwei Faustschläge ins Gesicht erhalten und dadurch kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Auch hier konnten die beiden Personen durch die eintreffende Polizei nicht mehr angetroffen werden. Nachdem kurz darauf ein dritter Anruf einging, wonach dieselbe Person in der Vorderen Schmiedgasse randalieren würde und einer unbeteiligten Person einen Faustschlag versetzt habe, konnte der 22-jährige Aggressor in der Wohnung seiner Eltern von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Er wurde anschließend in die polizeiliche Gewahrsamseinrichtung verbracht. Hierbei kam es zu Beleidigungen, Bedrohungen und einem tätlichen Angriff gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Auf richterliche Anordnung wurde der Gewahrsam bis in die Morgenstunden des Freitags aufrechterhalten. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell