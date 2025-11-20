Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Winterbach: Anlagebetrüger machen Beute

Ein Mann mittleren Alters aus Winterbach stieß Mitte Oktober im Internet auf Werbung für eine vielversprechende Anlagestrategie. Dort wurden erhebliche Gewinne bei einem Investment in Kryptowährungen in Aussicht gestellt. Über mehrere Wochen überwies der Geschädigte Geld an die unbekannten Täter. Um die Investitionen zu ermöglichen, nahm der Geschädigte Kredite auf. Zu einer Auszahlung der vermeintlichen Gewinne kam es nicht. Dem Mann entstand ein Vermögensschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Um sich vor solchen oder ähnlich gelagerten Betrugsmaschen zu schützen, beachten Sie bitte folgende Hinweise der Polizei:

- Investieren Sie in keine Anlagen, die sie nicht verstehen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. - Investments ohne Risiko und mit hohem Gewinn gibt es nicht. - Wenn Sie einen geheimen Anlagetipp im Internet finden, ist dieser nicht geheim. Wieso sollte gerade Ihnen ein solches Angebot unterbreitet werden?

Weitere Hinweise zu diesem Thema finden Sie unter https://www.polizeiberatung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

