Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, verletzte Person, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Verletzte Person aufgefunden - Zeugen gesucht

Am Montag, den 10.11.2025, gegen 17 Uhr wurde ein schwer verletzter, 63-jähriger Mann an einem Radweg an der Neuen Reifensteige liegend aufgefunden und anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 16:55 Uhr und 17:15 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Schönebürgstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 03 Uhr entwendete ein Dieb aus einem unverschlossen in der Straße Im Veitswasen geparkten Pkw einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell