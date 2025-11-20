Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall - Nach Kneipenbesuch bedroht

Aalen (ots)

Aalen: PKW touchiert

Als am Mittwoch, gegen 21 Uhr, ein 30-jähriger Seat-Fahrer auf die Ulmer Straße einfahren wollte, touchierte er aus Unachtsamkeit einen dort fahrenden VW einer 48-Jährigen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand

Aalen: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin bog am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, von der Tiefgarage im Rathaus nach rechts auf die Friedrichstraße ein. Hierbei wechselte sie direkt auf den linken, der beiden Richtungsfahrstreifen und missachtete die Vorfahrt eines dort fahrenden Ford einer 76-Jährigen. Um eine Kollision zu verhindern musste die 76-Jährige ihr Fahrzeug stark abbremsen und wich nach links aus. Hierbei fuhr sie linksseitig gegen den Bordstein, wodurch beide Reifen beschädigt wurden. Die 76-Jährige stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus, um den Vorfall mit der Unfallverursacherin zu klären. Diese beschleunigte jedoch ihr Fahrzeug unvermittelt und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei der Unfallverursacherin handelt es sich um eine ältere Dame mit hellen kurzen Haaren und einer hellen Oberbekleidung. Sie fuhr einen weißen PKW mit Aalener Kennzeichen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Heubach: Nach Kneipenbesuch bedroht

Am Mittwochabend teilte ein 41-Jähriger dem Polizeipräsidium Aalen mit, dass er vor einer Kneipe in der Bahnhofstraße von einem Unbekannten geschlagen worden sei. Den eintreffenden Beamten gegenüber gab der stark alkoholisierte Manner an, dass er nach dem Kneipenbesuch vor der Bar zunächst von dem Unbekannten angesprochen worden wäre. Im weiteren Verlauf habe dieser von ihm Geld gefordert. Hierbei habe ihm der Fremde auch mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Nachdem er dem Mann einen geringen Bargeldbetrag übergeben hätte, habe sich dieser in unbekannte Richtung entfernt. Der Unbekannte soll etwa 1,65 - 1,70 m groß gewesen sein und habe schwarze Haare gehabt. Er soll zudem eine dünne Statur und einen dunkleren Teint gehabt haben. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

