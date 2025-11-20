PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer die L1066 und wollte am Birngründle nach links abbiegen. Hier übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Skoda-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Firmengebäude

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zum Gebäude einer Firma in der Max-Eyth-Straße. Dort öffnete er mehrere Kartons und entfernte sich ohne etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlertann: Unfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ein 58-jähriger VW-Fahrer war am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr auf der L1072 von Bühlertann kommend in Richtung Kottspiel unterwegs als ein anderer Verkehrsteilnehmer ihm entgegenkam und hier überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 58-Jährige nach rechts ausweichen und kam dabei in den Straßengraben. Er fuhr mit seinem VW in einen Erdhügel und wurde hierbei leicht verletzt. Der überholende Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:59

    POL-AA: Ostalbkreis: Scheiben eingeschlagen - Unfälle

    Aalen (ots) - Westhausen: Auffahrunfall Gegen 14 Uhr befuhr am Dienstag ein 30-Jähriger mit seinem VW die L1029 von der B290 nach Weiler. Auf Höhe eines dortigen Wanderparkplatzes bremste ein vor ihm fahrender 33-jähriger LKW-Fahrer sein Fahrzeug ab. Dies übersah der 30-Jährige und fuhr mit seinem VW auf. Durch den Aufprall entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Rosenberg: Vorfahrt missachtet Eine ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:30

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Fahrraddiebstahl

    Aalen (ots) - Backnang: Unfall im Kreisverkehr Am Mittwochmorgen kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Unfall im Kreisverkehr Aspacher Straße/Dresdner Ring. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin übersah bei der Einfahrt in den Kreisverkehr den VW eines 58-jährigen Mannes. Es kam zum Unfall, bei der sich die BMW-Fahrerin leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 08:24

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Raub, Widerstand, Unfallfluchten, Brände, u.a.

    Aalen (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Einbruch Zwischen Sonntag, 20:10 Uhr und Dienstag, 6:30 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einem Wohnhaus in der Gartenstraße und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar, der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Polizeiposten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren