Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Einbruch

Aalen (ots)

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Ford-Fahrer die L1066 und wollte am Birngründle nach links abbiegen. Hier übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Skoda-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der 63-Jährige leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Firmengebäude

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zum Gebäude einer Firma in der Max-Eyth-Straße. Dort öffnete er mehrere Kartons und entfernte sich ohne etwas zu entwenden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlertann: Unfall nach Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ein 58-jähriger VW-Fahrer war am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr auf der L1072 von Bühlertann kommend in Richtung Kottspiel unterwegs als ein anderer Verkehrsteilnehmer ihm entgegenkam und hier überholte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 58-Jährige nach rechts ausweichen und kam dabei in den Straßengraben. Er fuhr mit seinem VW in einen Erdhügel und wurde hierbei leicht verletzt. Der überholende Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell