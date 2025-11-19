Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Fahrraddiebstahl

Backnang: Unfall im Kreisverkehr

Am Mittwochmorgen kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Unfall im Kreisverkehr Aspacher Straße/Dresdner Ring. Eine 25-jährige BMW-Fahrerin übersah bei der Einfahrt in den Kreisverkehr den VW eines 58-jährigen Mannes. Es kam zum Unfall, bei der sich die BMW-Fahrerin leicht verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Spiegelberg: Auto von Straße abgekommen

Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße K1819. Ein 34-jähriger Dacia-Fahrer war von Spiegelberg kommend in Richtung Vorderbüchelberg unterwegs, als er in einer Kurve alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und fuhr etliche Meter in ein Waldgebiet, bevor das Fahrzeug an einem Erdwall zum Stillstand kam. Beim Unfall verletzte sich der 34-Jährige schwer und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Da sich im Rahmen der Unfallermittlungen der Verdacht ergab, dass der Dacia-Fahrer unter Alkoholbeeinflussung stehen könnte, wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Zur Bergung des Dacias musste die K1819 zeitweise voll gesperrt werden. Die Bergung des Dacias und die Sperrung der K1819 dauern aktuell (Stand: 13:20 Uhr) noch an. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Remshalden: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Ein 87 Jahre alter Citroen-Fahrer missachtete am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Einmündung Stuttgarter Straße / Weinhaldenstraße die Vorfahrt einer 60-jährigen Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Radfahrerin, die einen Sturzhelm trug, stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu.

Schorndorf: Fahrrad gestohlen

Am Samstag in der Zeit zwischen 8:35 Uhr und 12:45 Uhr wurde ein goldenes Pedelec vom Hersteller Bergamont, das am überdachten Fahrradabstellplatz am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Citybike hat einen Wert von über 5000 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Auberlenstraße einen geparkten Mazda und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Mazda wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

