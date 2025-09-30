PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weißer BMW nach Verkehrsgefährdung am Grenzlandring gesucht

Wegberg-Gripekoven (ots)

Am Samstagmorgen (27. September) ereignete sich gegen 9.10 Uhr auf dem Grenzlandring Höhe Zum Pappershof unmittelbar an einer Ampel eine Verkehrsgefährdung. Hierbei musste eine Fußgängerin in ein angrenzendes Feld laufen, um den Zusammenstoß mit einem weißen BMW zu verhindern, der mit quietschenden Reifen auf die Frau zufuhr. Der Fahrer, ein dünner und etwa 18 bis 22 Jahre alter südländisch wirkender Mann mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Dreitagebart hob die Hand als entschuldigende Geste und setzte seine Fahrt in Richtung Merbeck fort. Er wird nun zur Klärung des Vorfalls gesucht, genau wie eine Frau, die mit ihrem Wagen anhielt und angab, das Geschehene auf Video zu haben. Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

