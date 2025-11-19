PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall im Kreisverkehr

Eine 57-jährige Lenkerin eines VW befuhr am Dienstag gegen 6:50 Uhr die Aalener Straße von Westhausen in Richtung Aalen. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfuhr übersah sie, dass sich dort bereits ein 25-jähriger Toyota-Lenker im Kreisverkehr befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Diebstahl

Am Dienstag gegen 23 Uhr hielt sich ein 30-Jähriger im Bereich des Bahnhofs / ZOB auf. Als er einen Imbiss betrat, stellte er seinen grauen Rucksack mit Schulunterlagen sowie einem Lenovo Laptop vor dem Imbiss ab. Als er nach wenigen Minuten zurückkehrte, befand sich der Rucksack nicht mehr vor Ort. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Gegenstände nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 01:20 Uhr, schlugen Unbekannte mit einer Stange mehrere Scheiben einer Bar im Freudental ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

