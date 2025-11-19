Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Treibstoff entwendet, tätlicher Angriff nach Körperverletzung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Am Dienstagnachmittag gegen 13:40 Uhr befuhr 83-jähriger Audi-Fahrer die Brauerstraße als er dort von der Sonne geblendet wurde und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 45-jährigen Opel-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 26 000 Euro.

Bühlertann: Treibstoff entwendet

Am Dienstag zwischen 00 Uhr und 11:30 Uhr pumpte ein Dieb mehrere Liter Treibstoff von einem in der Uhlandstraße geparkten Opel ab und entfernte sich anschließend. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Ford-Fahrer die Wilhelmsstraße in Richtung Bahnhofstraße. Kurz nach der Jagstbrücke musste er aufgrund des Verkehrs anhalten. Ein unbekannter Pkw-Fahrer, der hinter ihm fuhr, überholte den 75-Jährigen auf dem Gehweg, indem er nach rechts auswich. Beim Wiedereinordnen vor dem Ford beschädigte der Unbekannte die Stoßstange des Fords vorne rechts, welche daraufhin vom Fahrzeug getrennt wurde und auf die Fahrbahn fiel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt in Richtung Bahnhofstraße, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren tausend Euro zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie einen Paketdienstfahrer, der dem 75-Jährigen beim Beseitigen der Stoßstange von der Fahrbahn geholfen hat. Hinweise zum Unfallverursacher können unter der Telefonnummer 07951 4800 gemeldet werden.

Crailsheim: Tätlicher Angriff nach Körperverletzung

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr wurde in der Innenstadt, vor einer Tiefgarage am Schweinemarktplatz, lautes Geschrei gehört, was ein Streifenteam auf den Vorfall aufmerksam machte. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 20-Jährigen und eine 21-Jährige, die bereits in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren. Die beiden Parteien wurden durch die Polizeikräfte getrennt, jedoch kam es im weiteren Verlauf zu tätlichen Angriffen beider Personen gegen die Beamten. Durch die Angriffe wurden vier Polizisten leicht verletzt. Beide Beschuldigten wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Bei der Frau wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von etwa einem Promille ergab. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

