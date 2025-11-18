Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Fußgängerin von PKW erfasst - Entwendeter Audi aufgefunden

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte am Dienstag, zwischen 9 Uhr und 9:45 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz des Ostalbklinikumsin der Straße Im Kälblesrain einen dort geparkten Audi. Hierbei hinterließ er einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Radkappen entwendet

An einem in der Walther-Bauersfeld-Straße geparkten PKW wurden zwischen Sonntag, 9.11.25 und vergangenen Samstag die Radkappen entwendet. Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer bleibt an LKW hängen

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Dienstag, gegen 8:30 Uhr, aus der Steimlestraße aus, um nach rechts auf den Fahrradstreifen der Rombacher Straße einzubiegen. Hierbei schätzte er die Länge eines dort fahrenden LKW-Gespann falsch ein und blieb mit seinem Lenker an dem Anhänger hängen. In der Folge stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Der verunfallte 13-Jährige trug vorbildlich einen Helm.

Ellwangen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rückwärtsausparken streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag, gegen 9 Uhr, einen Skoda, welcher auf einem Parkplatz in der Dalkinger Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Dienstagmorgen um kurz vor 8 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem VW die Schlachthausstraße. An einem dortigen Fußgängerüberweg übersah sie eine 39-jährige Fußgängerin, welche die Straße von links kommend überqueren wollte. Obwohl die VW-Lenkerin nach Zeugenaussagen langsam fuhr, erfasste sie die Fußgängerin und warf diese über die Motorhaube auf die Straße ab. Hierbei wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Waldstetten: Entwendeter Audi aufgefunden

Zwischen Montagabend, 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, 02:00 Uhr, wurde im Amselweg ein schwarzer Audi Q5 entwendet. Das Fahrzeug, welches zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen in einer Hofeinfahrt stand, konnte im Laufe des Dienstags in Tschechien aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt werden.

