POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Ermittlungen zu einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Frankenhardt

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Ermittlungen zu einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Frankenhardt

Am Montagabend gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnhaus in der Hauptstraße gerufen. Dort hatte ein 47-jähriger Mann mutmaßlich einen 54-jährigen Mann mit einem Hammer schwer verletzt. In der Folge kam es zu einem Gerangel, wodurch auch der 47-Jährige schwer verletzt wurde. Die beiden Männer hatten bereits im Vorfeld andauernde Streitigkeiten. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht und dort versorgt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.

