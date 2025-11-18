Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Audi entwendet - Unfallflucht - Körperliche Auseinandersetzung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Körperliche Auseinandersetzung

Am Montag gegen 17:10 Uhr soll es auf dem Spritzenhausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei sich bekannten Männer im Alter von 44 Jahren und 47 Jahren gekommen sein. Nach einer kurzen Auseinandersetzung seien beide Personen in unterschiedliche Richtungen weggerannt. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden geben sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Neuler: Unfall

Am Montag gegen 13:55 Uhr befuhr ein 61-jähriger VW-Fahrer die K3236 von Neuler in Richtung Hüttlingen-Sulzdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug so dass dieses ins Schleudern kam. Der VW drehte sich, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Ein Hund, der sich ungesichert im Auto befand, wurde schwer verletzt. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Unterschneidheim: Unfallflucht

Ein Pkw-Fahrer befuhr am Montag gegen 18:30 Uhr die L2221 von Tannhausen nach Unterschneidheim. Dabei fuhr er zu weit links, so dass ein entgegenkommender Skoda, der von einem 20-Jährigen gelenkt wurde, ausweichen musste und daraufhin mit einem Leitpfosten kollidierte. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter der Telefonnummer 07961 930-0 um Zeugenhinweise.

Bopfingen: Widerstand

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0:50 Uhr, wurde ein 39-Jähriger in der Aalener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da sich während der Kontrolle der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter BtM-Einfluss stand, wurde dem Fahrer ein Drogenvortest angeboten. Nachdem er den Vortest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beim Transport des 39-Jährigen in den Funkstreifenwagen leistete dieser massiven Widerstand und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahme. Der 39-Jährige sowie ein Polizist wurden deswegen leicht verletzt.

Waldstetten: Audi entwendet

Zwischen Montagabend, 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, 05:00 Uhr, wurde im Amselweg ein schwarzer Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen AA-LX 15 entwendet. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Diebstahls verschlossen auf der Straße. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Standort des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell