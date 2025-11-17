Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kompletträdern - Unfall - Diebstahl von Akkus

Aalen (ots)

Aalen: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 46-jähriger Ford-Fahrer wollte am Montag, gegen 6:30 Uhr, von der Gartenstraße in die Friedrichstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Friedrichstraße fahrenden 31-jährigen, ebenfalls Ford-Fahrer. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der 31-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aalen: Hoher Schaden bei Diebstahl von Kompletträdern

Unbekannte haben am Montag auf dem Gelände eines Autohauses in der Obere Bahnstraße die Räder von dort ausgestellten Fahrzeugen entwendet und dabei hohen Schaden angerichtet. Gegen 1:20 Uhr betraten die Diebe den Außenbereich des Autohauses, bockten zwei Audi RS6 mit Pflastersteinen auf und schraubten von diesen jeweils alle vier Räder samt Keramikbremsen ab. An einem dritten Fahrzeug wurden die Radschrauben gelöst, jedoch die Reifen nicht entwendet. Vermutlich wurden die Diebe hier bei der Tatausführung gestört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 95.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich telefonisch mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/5800 in Verbindung setzen.

Schwäbisch Gmünd: Akkus entwendet

Auf bislang unbekannte Weise gelang ein Dieb zwischen Samstagnacht und Montagmorgen in eine Tiefgarage in der Bischof-Keppler-Straße. Dort hebelte er an insgesamt sechs E-Bikes die Halterungen für die Akkus auf und entwendete diese. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Akkus nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell