POL-Bremerhaven: Nach Trunkenheitsfahrt durch Lehe: Autofahrer landet in der Zelle

Bremerhaven (ots)

Ein 50 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch, 27. August, in Bremerhaven-Lehe diverse Verkehrsdelikte begangen. Letztlich endete sein Trip sogar in einer Zelle.

Gegen 13.40 Uhr meldeten Zeugen einen Autofahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Baumarkt-Parkplatz sowie die Grünflächen im Bereich Werftstraße fahren solle. Die Polizisten trafen den beschriebenen Fahrer dort auch an einem demolierten an Audi an. Der Mann machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Audi-Fahrer zuvor im Bereich Gorch-Fock-Straße mit seinem Wagen einen Absperrpoller beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Der Gesamtschaden an Auto und Poller wird auf rund 4400 Euro geschätzt.

Einen Führerschein besitzt der 50-Jährige nicht, zudem war der Audi mutmaßlich nicht versichert. Während der Fahrer zur Blutprobenentnahme ins Polizeirevier gebracht wurde, stellte sich über die polizeilichen Abfragesysteme heraus, dass gegen den Mann noch zwei offene Haftbefehle bestanden. Daher verblieb er auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam, um nach Ausnüchterung der Justiz übergeben zu werden. Die Polizeibeamten ermitteln nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 50-Jährigen. Der Audi wurde abgeschleppt und sichergestellt. Gegen die Halterin des Wagens wird ebenfalls ermittelt, da sie den 50-Jährigen mit dem Auto fahren ließ, obwohl dieser über keine Fahrerlaubnis verfügt.

